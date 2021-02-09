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09 Şub 2021 - 15:27- Ekonomi G: 09 Şub 2021 - 15:28

Gameventure’a kayıt uzatıldı

Turkcell tarafından oyun kuluçka merkezi Game Factory iş birliğiyle hayata geçirilen Gameventure programının başvuruları yoğun ilgi nedeniyle 26 Şubat’a kadar uzatıldı.
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Yerli oyun yazılımcılarına hem eğitim hem de fonlanma desteği sağlayan Gameventure programına kısa sürede 1.200’den fazla yazılımcı kayıt yaptırdı. Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Türkiye’nin global oyun pazarında daha iyi yerlere gelmesi için Gameventure programı aracılığıyla genç yazılımcılara ihtiyaç duydukları tüm desteği vereceklerini söyledi. Demir, “Ülkemizde yetişmiş nitelikli genç yazılımcılarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri ve yeni iş fırsatları yakalayabilmeleri için başlattığımız Gameventure programı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Biz de başvuru süresini 26 Şubat’a kadar uzattık” dedi.
# eğitim

09 Şub 2021 - 15:27 - Ekonomi

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