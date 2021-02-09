Yeniden Refah Partisi’nin ekmeği, Lokantacılar’ın yüzünü güldürdü

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı ve Genel Başkan Danışmanı Mehmet Aras, salgın hastalığın etkilerini en ağır şekilde yaşayan lokantacı esnafına destek ziyareti yaptı. Aras’a ziyareti sırasında yardımcıları eşlik etti. Kocaeli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Özdemir tarafından ağırlanan Aras, lokantacı esnafının sorunlarını dinledi.

“DEVLETTEN CANSUYU İSTİYORUZ”

Kocaeli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Özdemir, “Pandeminin ekonomik faturasını en ağır şekilde ödeyen meslek gruplarından biri biziz. İkinci kapatma dönemi bizim açımızdan çok büyük sıkıntılar doğurdu. Bu süreçte devletimizi arkamızda görmek istiyoruz. Biz devletimizden destek değil cansuyu istiyoruz. Her gün onlarca esnafımızdan yürek burkan haberler alıyoruz. Bu süreçte ülkeyi yönetenlerden tek beklentimiz; borçlarımızın ertelenmesi ve sabit giderlerimizin durdurulması ve lokantacı esnafımıza devlet destekli kredi açılmasıdır. Biz devletimizden bağış değil, yardım değil, cansuyu istiyoruz” dedi.

“YILLARCA SİZ BİZİ DOYURDUNUZ”

Lokantacılara özel olarak yaptırdığı buğday ekmeğini hediye eden Aras, “Yıllardır lokantacılar olarak sizler bizleri doyurdunuz. Şimdi sıra bizdedir. Çünkü; bugün lokantacı esnafımız ekmeğe muhtaç durumdadır. İşte bu yüzden, Kocaeli’deki tüm lokantacı esnafı kardeşlerimizi temsilen sizlere bu Milli Görüş ekmeğini hediye ediyoruz. Bu ekmek bolluk ve bereketin sembolü olan buğday unundan yapıldı. Bildiğiniz gibi yeniden refah partimizin simgesi de buğday başağıdır. Yeniden refah partimiz iktidarında milletimiz ve esnafımız bolluk ve berekete kavuşacaktır” ifadelerine yer verdi.