Kandıra Meclisi’nden amatör spor kulüplerine 15’er bin TL destek

Kandıra Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda 7 madde oylanarak kabul edildi. Mecliste Kandıra Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği’ne, Kandıraspor Kulübü Derneği’ne Babalı Sörf Kulübü Derneği ve Denizyıldızları Spor Kulübü Derneği’ne 15’er bin lira nakdi yardım yapılması kararlaştırıldı.

İŞ YAPAMAYAN İŞLETMELERE DESTEK

Pandemi nedeniyle faaliyetlerinde azalma meydana gelen Kandıra Belediyesi’ne ait işyerlerinde, baz istasyonları ve ATM cihazları hariç olmak üzere kısıtlamalar nedeni ile faaliyette bulunamayan işletmelerde faaliyette bulunamadıkları sürelere ait tahsil edilmesi gereken kira, ecrimisil bedellerinde indirim veya erteleme, sözleşme sürelerinin uzatılması vb. önlemlerin alınması noktasında Belediye Başkanı Adnan Turan ve encümene oy birliği ile yetki verilmesi kararlaştırıldı.

BELEDİYEYE 4 ADET HİBE ARAÇ

Gündemin diğer maddeleri, Kandıra Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet cenaze nakil aracı, 2 adet kanal kazıcı yükleyici, 4 adet kamyonet tarzı araç, 1 adet dozer, 1 adet mini yükleyici, 4 adet kamyon camlı van, 2 adet arazi aracı ve engelli taşıma aracının alınması içim Başkan Turan’a yetki verilirken, Bağırganlı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Kandıra 1’inci Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Kışlası i 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi belediye meclisine havale edildi. Özel bir firma tarafından Kandıra Belediyesi’ne 1 adet 2001 model traktör ile Başiskele Belediyesi tarafından 1 adet 2015 model Fort Transit Toruneo marka, 1 adet 2004, 1 adet 2006 model damperli kamyon hibe edilmesi hususu belediye meclisine havale edildi.