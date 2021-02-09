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09 Şub 2021 - 15:30- Siyaset G: 09 Şub 2021 - 15:31

Acurman: SGK’yı emlak komisyoncusu yaptılar

Başiskele Belediyesi’nin borçları ile ilgili konuşan CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, “Belediyemiz, borçlarını hafifletirken SGK başta olmak üzere devletin temel direklerini emlak komisyoncusu yerine koymuştur” dedi
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CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Başiskele Belediyesi’nin borçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Acurman’ın açıklamasında CHP Belediye Meclis Üyeleri Emine Özkar ve Uğur Baydar da yer aldı. Acurman, “Kurulduğu günden bu yana borç kamburuyla yönetilen belediyemizi, kamu borçlarını temizlemek yönündeki iradesinden dolayı kutlamaktayız. Ancak belediyemiz, borçlarını hafifletirken SGK başta olmak üzere devletin temel direklerini emlak komisyoncusu yerine koymuştur. Bizce daha yüksek olsa da 22 milyon değer biçilen 20 adet taşınmaz 60 milyon tutarındaki borca karşılık SGK’ya verilmiştir. Belediyeyi düşünen iktidar kendi söylemleri gibi vatandaşın sağ cebinden eksilen borcu sol cebine koymaktadır” dedi.

“SGK’YI BÜYÜK BATAĞA SÜRÜKLEYECEK”

Acurman, “Günün sonunda SGK ve diğer kamu kurumları emlak komisyoncusu haline getirilmiştir. İhaleye çıkarıldığında getirisi daha da düşecek bu taşınmazlar uçurumun kenarındaki SGK’yı büyük batağa sürükleyecektir. Eğer belediyemizin kaynakları var ise bu aktiflerimiz pandemi döneminde kan ağlayan komşu esnafımıza destek olarak kullanılmalıdır. Bugün meclisimizde de bu hususu dile getirdik. Ancak AKP iktidarı üreterek büyümeyi, üreterek kalkınmayı becerememektedir” ifadelerini kullandı.
# destek, AKP

09 Şub 2021 - 15:30 - Siyaset

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