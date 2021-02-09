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09 Şub 2021 - 15:31- Gündem G: 09 Şub 2021 - 15:32

Kartepe Uzuntarla imar uygulaması askıda

Kartepe Belediyesi’nin uygulama imar planları tamamlanan bölgelerdeki imar çalışmaları devam ediyor. Uzuntarla Mahallesi’nde muhtelif parselleri kapsayan şuyulandırma çalışması 30 gün süreyle askıya çıktı
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Kartepe Belediyesi uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde parselasyon planlarının hızla tamamlanması için imar uygulamaları (Şuyulandırma) çalışmalarına devam ediyor. Uzuntarla Mahallesi’nde muhtelif parselleri kapsayan şuyulandırma çalışması 30 gün süreyle askıda kalacak.

PARSELASYON İŞLEMLERİ İÇİN

Kartepe Sarımeşe Mahallesi sınırları içerisinde muhtelif parselleri kapsayan imar uygulama bölgesinde yapılan 3194 Sayılı imar kanununun 18. Madde imar uygulaması (Şuyulandırma) işi 03.02.2021 tarihinden itibaren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 30 gün müddetle askıya çıkarıldı.

30 GÜN SÜREYLE ASKIDA

Kartepe Belediyesi yetkilileri, uygulama alanı içinde taşınmazı olan vatandaşların belirtilen yasal süre içinde askı haritası ve parselasyon planlarını inceleyebileceklerini, varsa talep ve itirazlarını dilekçe ile belediyeye iletmeleri gerektiğini duyurdu.

PARSEL LİSTESİ

Uzuntarla Mahallesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı çevresinde 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 153/1, 153/3, 153/5, 153/6, 153/7, 153/8, 153/9, 153/10, 153/11, 153/12, 153/13, 153/14, 153/15, 153/16, 175/18, 175/19, 175/20, 175/21, 175/25, 175/27, 175/28, 175/29, 175/30, 175/31, 175/32, 175/33, 175/74, 176/1 ve 176/2 parsel nolu ticaret alanında kalan taşınmazları kapsayan yaklaşık 15 Ha’lık alan içerisinde imar uygulaması çalışması başladı.

 

09 Şub 2021 - 15:31 - Gündem

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