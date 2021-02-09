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09 Şub 2021 - 15:32- Gündem G: 09 Şub 2021 - 15:33

Çayırova'da toplu iş sözleşmesi tamam

Çayırova Belediyesi iştiraki ARGEN AŞ bünyesinde çalışan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi, belediye hizmet binası önünde düzenlenen programda imzalandı.
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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürürlükte olacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Sözleşme kapsamında en düşük yevmiye yüzde 21,36 artışla 117 TL’den 142 TL’ye yükseldi. İkramiyede de yüzde yüzlük artış sağlandı. Buna göre yılda 10 gün olan ikramiye gün sayısı ise 20’ye çıkarıldı. Gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi kapsamında personelin sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda personelin 82 TL olan Ramazan Bayramı parası 400 TL olurken, Kurban Bayramı parası da 600 TL oldu. Hizmet İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çayırova Belediyesi ARGEN AŞ’de 619 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 2.5 yıl boyunca yürürlükte olacak. Personelin 1 Temmuz-31 Aralık 2020 tarihleri arasında sözleşmeden doğan ücret farkı da ödenecek.
# Kocaeli

09 Şub 2021 - 15:32 - Gündem

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