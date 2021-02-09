Derince’de kaçak yapılar yıkılıyor

İlçe sınırları içerisinde bulunan risk taşıyan, metruk, görsel kirlilik oluşturan, farklı amaçlarla kullanılan ve kaçak konumundaki binaların yıkım işlemleri için Derince Belediyesi, titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar kapsamında ilçe genelinde kaçak yapı konumundaki binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Belediye Encümeni’nce idari para cezası ve yıkım kararı alınan Tahtalı Göleti kıyısındaki kaçak ve ruhsatsız yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ilçe genelinde metruk ve kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bir kez daha ifade edildi.