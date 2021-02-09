İlçe sınırları içerisinde bulunan risk taşıyan, metruk, görsel kirlilik oluşturan, farklı amaçlarla kullanılan ve kaçak konumundaki binaların yıkım işlemleri için Derince Belediyesi, titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar kapsamında ilçe genelinde kaçak yapı konumundaki binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Belediye Encümeni’nce idari para cezası ve yıkım kararı alınan Tahtalı Göleti kıyısındaki kaçak ve ruhsatsız yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ilçe genelinde metruk ve kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bir kez daha ifade edildi.
09 Şub 2021 - 15:33- Gündem Güncelleme: 09 Şub 2021 - 15:34
Derince’de kaçak yapılar yıkılıyor
Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kaçak yapılarla mücadele kapsamında Tahtalı Göleti kıyısında bulunan bir yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi
# Derince
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.