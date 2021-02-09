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09 Şub 2021 - 15:52- Asayiş G: 09 Şub 2021 - 15:57

80 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Gebze'de yakınlarının ulaşamadığı yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
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Olay, Mustafa Paşa Mahallesi 173 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binadaki dairesinde yalnız yaşayan Fatma Tanrıver (80) isimli kadına, yakınları telefonla ulaşamadı. Bu durumdan endişelenen yakınları, yaşlı kadının yaşadığı eve geldi. Kapıyı defalarca vurmalarına rağmen yaşlı kadından ses gelmediğini ve kapının açılmadığını gören yakınları, adrese çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri giren yakınları, yaşlı kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine Tanrıver’in akrabaları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

HABER ALINAMIYORDU, ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları tetkiklerin ardından Tanrıver’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bilinen bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen kadının ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Bunun üzerine adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve cumhuriyet savcısının ev içerisinde yaptıkları incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin yapılan otopsi sonrası belirleneceği öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

# yardım

09 Şub 2021 - 15:52 - Asayiş

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