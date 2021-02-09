Kocaeli'de yüz yüze eğitim başlıyor

15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim hakkında alınan kararlar şu şekilde;
15 Şubat 2021 tarihi itibariyle ilimiz genelinde geçerli olmak üzere;
1. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasına
2. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmî ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasına
3. Tüm bağımsız resmî anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılmasına, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.