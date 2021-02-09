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09 Şub 2021 - 17:19- Gündem G: 09 Şub 2021 - 17:23

 İlker Kazan: Birçok proje havada kaldı

İzmit Belediye Meclisi MHP Meclis Üyesi İlker Kazan, İzmit Belediyesi’nin yeni projesi İzmit Çarşısı için değerlendirmelerde bulundu. Kazan, “Bu projeyi de unutturacak mısınız?” dedi
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İş yeri açmanın ücretsiz olduğu, İzmit Belediyesi’nin dijital pazarı İzmit Çarşısı’nın tanıtımı bugün gerçekleştirildi. İzmit Çarşısı’nda yer alacak olan işletme ve üreticiler, İzmit Belediyesi bünyesinde düzenlenecek ücretsiz eğitimlerle yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda bilgi sahibi olabilecek.

“BAZI ENDIŞELERİMİZ VAR”

İzmit Belediye Meclisi MHP Meclis Üyesi İlker Kazan, projeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kazan, “Biz İzmit halkının ve esnafının faydasına olacak her projeye sahip çıkıp destek vermeye hazırız. Vatandaşın cebini düşünen, esnafın mutlu olacağı hiçbir projeye karşı çıkmamız söz konusu değil. Ancak İzmit Belediyesi yöneticilerinden yana bazı endişelerimiz de var.

“BİRÇOK PROJE HAVADA KALDI”

Daha önce de olduğu gibi birçok proje İzmit’te havada kaldı. Bu havada kalan projeler, üzerine düşülmediği ve takip edilemediği için devam ettirilemedi. Reklam olsun, iş yapmış olalım, şov yapalım diye insanları heveslendirip projelerin devamının getirilmemesi vatandaşı kandırmaktır. İzmit Çarşısı projesini MHP olarak takip edeceğiz.

“ÜRÜN SAYISI AZ”

İlk aşamada yaptığımız incelemelerde bu projeden normal vatandaşın alacağı ürünlerin sayısı oldukça az. Bu projenin İzmit’imize hayırlı olmasını dilerken fiyatların kontrolünün de yapılması tavsiyesinde bulunmayı bir görev biliyoruz. İzmit Belediyesi yönetimine önceki projelerde yaptıkları hataları tekrarlamamalarını öneriyoruz” dedi.

# destek, İzmit

09 Şub 2021 - 17:19 - Gündem

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