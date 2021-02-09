MHP  52. yıldönümünü kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 52. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde “Davaya emek veren partililere teşekkür belgesi ve üye katılımı” adlı program gerçekleştirdi. Programa MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetim kadrosuyla birlikte katılım sağladı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü partide yıllarını dolduran üyelerine teşekkür belgelerini takdim ederken yeni üyelere de rozet taktı. Ünlü yaptığı konuşmada programı düzenleyen Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca’ya teşekkür ederek ederek,”MHP Kocaeli teşkilatları 12 ilçede de bu şekilde programlar yaparak değerlerine sahip çıkacaktır. MHP 25.000 üyesine ulaşarak Teşekkür belgesi takdim edecektir. Partiye yeni üye olan arkadaşlara da MHP’yi tercih ettiklerineden dolayıda teşekkür ederim” dedi.

DERİNCE MHP YENİ ÜYE KATILIMI

NO İSİM SOYİSİM

1 BİLGİ IŞIK

2 RECEP AKYÜZ

3 GÖKHAN GÜNERDİ

4 BATUHAN TAŞKIN

5 ALİ EKŞİ

6 HAKAN DEMİR

7 HARUN AKTAŞ

8 ERDOĞAN UĞUR

9 MUSA BOŞNAK

10 ADEM KARADAŞ

11 ERAY AVCI

12 ALİ AKDENİZ

13 ORHAN KONCA

14 TUNCER BURAK AKSAL

15 HAKAN AKYILDIZ

16 NEJDET BEKTAŞ

17 EMRE KARADAŞ

18 NEBAHAT ÇELİK

19 ŞENOL SAĞKULAK

20 ALİ ÖZTÜRK

21 YUSUF AKSOY

22 FIRAT AKDEMİR

23 ALDOĞAN DOĞAN

24 KEMAL ORAL

25 YUSUF KORAL

26 ORHAN KOÇ

27 CEMAL AYDIN

28 BEDİRHAN KAYA

29 KADİR KÜLCÜ

30 METİN OPAK

31 MUSTAFA ADIGÜZEL

32 FATİME GÜLŞEN

33 YÜKSEL ERDOĞDU

34 RAHMİ KINDAN

35 ÖZGÜR KINDAN

36 ÇETİN ÇELİKSOY

37 ALPASLAN İNCİ

38 MÜŞERREF AKYÜZ

39 RABİA ERKUL

40 FATİH LAÇİN

41 AYŞENUR YILDIRIM

42 İRFAN ERKUL

43 ENES MUHAMMET BİNGÖL

44 MEHMET DEMİR

45 KEREM DEMİRTAŞ

46 SÜLEYMAN KAPUKAYA

47 İBRAHİM ÇELEBİ

48 EMİN ZİYA CANKURT

49 ADEM ÇELEBİOĞLU

50 AHMET BUĞRA KARABEYOĞLU

51 NESRİN ÇELİK

52 ALİCAN ARI

53 AHMET ARAS

54 KEREM AKTAŞ

55 CEM DOĞAN

56 RIFAT DEMİR

57 SENA YILMAZ

58 FURKAN GÖKBAYRAK