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09 Şub 2021 - 19:37- Siyaset G: 09 Şub 2021 - 19:51

MHP  52. yıldönümünü kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi Derince ilçe teşkilatının düzenlemiş olduğu “Davaya emek veren partililere teşekkür belgesi ve üye katılımı” adlı program gerçekleşti.
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Milliyetçi Hareket Partisi’nin  52. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde “Davaya emek veren partililere teşekkür belgesi ve üye katılımı” adlı program gerçekleştirdi. Programa MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetim kadrosuyla birlikte katılım sağladı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü partide yıllarını dolduran üyelerine teşekkür belgelerini takdim ederken yeni üyelere de rozet taktı. Ünlü yaptığı konuşmada programı düzenleyen Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca’ya teşekkür ederek ederek,”MHP Kocaeli teşkilatları 12 ilçede de bu şekilde programlar yaparak değerlerine sahip çıkacaktır. MHP 25.000 üyesine ulaşarak Teşekkür belgesi takdim edecektir. Partiye yeni üye olan arkadaşlara da MHP’yi tercih ettiklerineden dolayıda teşekkür ederim” dedi.

DERİNCE MHP YENİ ÜYE KATILIMI
NO            İSİM           SOYİSİM
1               BİLGİ              IŞIK
2               RECEP          AKYÜZ
3              GÖKHAN       GÜNERDİ
4              BATUHAN     TAŞKIN
5              ALİ                 EKŞİ
6             HAKAN           DEMİR
7            HARUN           AKTAŞ
8            ERDOĞAN      UĞUR
9            MUSA              BOŞNAK
10          ADEM              KARADAŞ
11          ERAY               AVCI
12          ALİ                   AKDENİZ
13         ORHAN            KONCA
14         TUNCER BURAK AKSAL
15        HAKAN            AKYILDIZ
16        NEJDET           BEKTAŞ
17         EMRE             KARADAŞ
18        NEBAHAT        ÇELİK
19        ŞENOL             SAĞKULAK
20          ALİ                 ÖZTÜRK
21         YUSUF           AKSOY
22         FIRAT            AKDEMİR
23        ALDOĞAN     DOĞAN
24         KEMAL         ORAL
25         YUSUF         KORAL
26         ORHAN         KOÇ
27        CEMAL          AYDIN
28        BEDİRHAN     KAYA
29        KADİR            KÜLCÜ
30         METİN           OPAK
31         MUSTAFA      ADIGÜZEL
32         FATİME         GÜLŞEN
33        YÜKSEL         ERDOĞDU
34        RAHMİ             KINDAN
35        ÖZGÜR           KINDAN
36       ÇETİN              ÇELİKSOY
37      ALPASLAN         İNCİ
38     MÜŞERREF        AKYÜZ
39     RABİA                 ERKUL
40      FATİH                 LAÇİN
41      AYŞENUR     YILDIRIM
42       İRFAN             ERKUL
43      ENES MUHAMMET  BİNGÖL
44      MEHMET       DEMİR
45 KEREM               DEMİRTAŞ
46 SÜLEYMAN        KAPUKAYA
47 İBRAHİM            ÇELEBİ
48 EMİN ZİYA          CANKURT
49 ADEM                 ÇELEBİOĞLU
50 AHMET BUĞRA   KARABEYOĞLU
51 NESRİN                ÇELİK
52 ALİCAN                 ARI
53 AHMET                  ARAS
54 KEREM                AKTAŞ
55 CEM                    DOĞAN
56 RIFAT                  DEMİR
57 SENA                  YILMAZ
58 FURKAN GÖKBAYRAK
# Kocaeli, Derince

09 Şub 2021 - 19:37 - Siyaset

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