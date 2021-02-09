MHP  52. yıldönümünü kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 52. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde “Davaya emek veren partililere teşekkür belgesi ve üye katılımı” adlı program gerçekleştirdi. Programa MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetim kadrosuyla birlikte katılım sağladı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü partide yıllarını dolduran üyelerine teşekkür belgelerini takdim ederken yeni üyelere de rozet taktı. Ünlü yaptığı konuşmada programı düzenleyen Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca’ya teşekkür ederek ederek,”MHP Kocaeli teşkilatları 12 ilçede de bu şekilde programlar yaparak değerlerine sahip çıkacaktır. MHP 25.000 üyesine ulaşarak Teşekkür belgesi takdim edecektir. Partiye yeni üye olan arkadaşlara da MHP’yi tercih ettiklerineden dolayıda teşekkür ederim” dedi.
DERİNCE MHP YENİ ÜYE KATILIMI
NO İSİM SOYİSİM
1 BİLGİ IŞIK
2 RECEP AKYÜZ
3 GÖKHAN GÜNERDİ
4 BATUHAN TAŞKIN
5 ALİ EKŞİ
6 HAKAN DEMİR
7 HARUN AKTAŞ
8 ERDOĞAN UĞUR
9 MUSA BOŞNAK
10 ADEM KARADAŞ
11 ERAY AVCI
12 ALİ AKDENİZ
13 ORHAN KONCA
14 TUNCER BURAK AKSAL
15 HAKAN AKYILDIZ
16 NEJDET BEKTAŞ
17 EMRE KARADAŞ
18 NEBAHAT ÇELİK
19 ŞENOL SAĞKULAK
20 ALİ ÖZTÜRK
21 YUSUF AKSOY
22 FIRAT AKDEMİR
23 ALDOĞAN DOĞAN
24 KEMAL ORAL
25 YUSUF KORAL
26 ORHAN KOÇ
27 CEMAL AYDIN
28 BEDİRHAN KAYA
29 KADİR KÜLCÜ
30 METİN OPAK
31 MUSTAFA ADIGÜZEL
32 FATİME GÜLŞEN
33 YÜKSEL ERDOĞDU
34 RAHMİ KINDAN
35 ÖZGÜR KINDAN
36 ÇETİN ÇELİKSOY
37 ALPASLAN İNCİ
38 MÜŞERREF AKYÜZ
39 RABİA ERKUL
40 FATİH LAÇİN
41 AYŞENUR YILDIRIM
42 İRFAN ERKUL
43 ENES MUHAMMET BİNGÖL
44 MEHMET DEMİR
45 KEREM DEMİRTAŞ
46 SÜLEYMAN KAPUKAYA
47 İBRAHİM ÇELEBİ
48 EMİN ZİYA CANKURT
49 ADEM ÇELEBİOĞLU
50 AHMET BUĞRA KARABEYOĞLU
51 NESRİN ÇELİK
52 ALİCAN ARI
53 AHMET ARAS
54 KEREM AKTAŞ
55 CEM DOĞAN
56 RIFAT DEMİR
57 SENA YILMAZ
58 FURKAN GÖKBAYRAK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.