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09 Şub 2021 - 19:51- Siyaset G: 09 Şub 2021 - 19:53

Baş’tan AKP'Lİ Mahir Ünal’a akıllı telefon göndermesi
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaş karşılarında yetkili bir ismi gördüğü zaman hemen sıkıntılarını dile getiriyor. Ancak bu sırada aldıkları cevaplar da sık sık gündem oluyor. İşte bu duruma bir örnek Kahramanmaraş’ta yaşandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, seçim gezisinde akıllı telefonu ve internet paketi olan çiftçinin ekonomi eleştirilerine verdiği yanıtı anlattı. Ünal, ''Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" şeklinde karşılık verdiğini ifade etti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş da bu duruma ironi ile yaklaştı. İsim vermeden Mahir Ünal’ın sözlerini eleştiren Hüseyin Baş, vatandaşlara her ihtimale karşı yanlarında tuşlu telefon taşımalarını tavsiye etti.
BTP lideri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Önemli tavsiye ! Olur da bir bakan veya milletvekili ile karşılaşıp derdinizi söyleme ihtimaline  karşı mutlaka yanınızda bir tuşlu telefon bulundurun.” İfadelerini kullandı."
# AKP

09 Şub 2021 - 19:51 - Siyaset

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