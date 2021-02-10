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10 Şub 2021 - 10:32- Asayiş G: 10 Şub 2021 - 11:02

50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu

İzmit'te yalnız yaşanan 63 yaşındaki Hüseyin Demiray, 50 yıldır pasta satışı yaptığı iş yerinde ölü bulundu.
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Olay İzmit Çukurbağ Mahallesi Velibaba Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Demiray’dan(63) haber alamayan abisi, Demiray’ın pasta satışı yapılan iş yerine geldi. Kepenklerin kapalı olduğunu gören abi, kepenkleri açınca kardeşi Demiray’ın hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Demiray’ın durumunu görerek 112 Acil Yardım ekiplerini arayan abinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Demiray’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Birçok hastalığı olduğu öğrenilen ve 50 yıldır eski dükkanında pasta satışı yapan Demiray’ın cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
# yardım, İzmit

10 Şub 2021 - 10:32 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ahmet - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun iyi bir kardeşimizdi..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Şubat 11:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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