50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu

Olay İzmit Çukurbağ Mahallesi Velibaba Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Demiray’dan(63) haber alamayan abisi, Demiray’ın pasta satışı yapılan iş yerine geldi. Kepenklerin kapalı olduğunu gören abi, kepenkleri açınca kardeşi Demiray’ın hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Demiray’ın durumunu görerek 112 Acil Yardım ekiplerini arayan abinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Demiray’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Birçok hastalığı olduğu öğrenilen ve 50 yıldır eski dükkanında pasta satışı yapan Demiray’ın cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.