Aras'tan kahvecilere çay ve şeker

Parti heyetini Kocaeli'de ki kahvecileri temsilen, Meslek Odası Başkanı Erdoğan Göçer ağırladı. Kahvehanelerin tarihi olarak ne denli köklü bir geleneği temsil edip, yaşattığını vurgulayan Göçer Türkiye genelinde 125,000 kahvehane olduğunu söyledi. Kocaeli de 1800 kahvehane ve kafenin olduğunu bu işletmelerin 1,000 inin Kocaeli Kahveciler odasına kayıtlı olduğunu söyleyen Göçer, bu kültürün siyasetin günü birlik kararları ile yıkılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Pandemi döneminin kahvehane sektörü için çok yıkıcı olduğunu, bu süreçte kahveci esnafının ayakta durmakta güçlük çektiğini belirten Göçer, Yeniden Refah Partisi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pandemi döneminde zorluk çeken kahveci esnafına yardımcı olmak için yeni bir proje başlattıklarını dile getiren Göçer; kahveci esnafının muhasebe defterlerini, kahveciler odasının tutacağını söyledi. Mehmet Aras ziyaret esnasında yanında getirdiği çay ve şekeri, ilimizdeki kahveci esnafını temsilen, Kocaeli kahveciler odası başkanına hediye etti.

Aras; yıllardır çayını içtiğimiz kahveciler esnafımızın bugün ocağı tütmüyor. Madem esnafımız bize çay yapamıyor, öyleyse kahveci esnafımızın çayı bizden dedi. Yanında getirdiği çay ve şekeri Erdoğan Göçere teslim etti. İktidarın kahveci esnafının çalışmalarına sınırlı dahi olsa müsaade edebileceğinin altını çizen Aras, kahvehanelerin ve kafelerin halkın büyük bölümünün sosyal ortamı olduğunu vurguladı. Bu bakımdan, kahvehanelerin halkın büyük bir kesiminin rahatlamasına hizmet eden bir sosyal ortam olduğunu ifade eden Aras, kahvehanelerin sınırlı dahi olsa bir an evvel açılması gerektiğini ifade etti. Kocaeli kahveciler odasının çalışmalarını yakından takip ettiğini ve çok başarılı bulduğunu belirten Aras, bu husus da oda başkanı Göçer i tebrik etti.

Aras, ziyaret sonunda oda başkanı Erdoğan Göçer e, yeniden refah partisi genel merkezi tarafından hazırlanan milli kaynak paketlerimiz kitabını hediye etti.