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10 Şub 2021 - 11:10- Gündem G: 10 Şub 2021 - 11:12

Derince Tüneli’nde aydınlatma bakım onarımı yapıldı  

Büyükşehir, 260 metre uzunluğunda olan Derince Tüneli’nde aydınlatma çalışması gerçekleştirdi  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 260 metre uzunluğunda olan Derince Tüneli’nde aydınlatma çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında her iki güzergahta bulunan 600 adet aydınlatma projektörünün bakım ve onarımı gerçekleştirdi. Arızalı olan projektörlerin bakımları yapılırken yerinde olmayan projektörlerin ise yeniden montajları gerçekleştirildi.

 

JENERATÖR DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Büyükşehir, geçtiğimiz haftalarda Derince Tünelindeki Jeneratörü de yenilemişti. Çalışma kapsamında 250 Kva gücünde yeni jeneratör montajı ve elektik kablo bağlantıları tamamlanırken eski jeneratörün demontaji yapıldı. Elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye giren jeneratör tünel içerisindeki aydınlatmanın yanmasını sağlıyor.
# Derince, Kocaeli, Büyükşehir

10 Şub 2021 - 11:10 - Gündem

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