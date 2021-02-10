İznik Eşrefzade'de 215 m2 arsa üzerindeki iki katlı bina icradan satılık

Bursa İli, İznik İlçesi, Eşrefzade Mahallesi, Pınarlıdede MEvkii, 327 Ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz 215,00m2 alanlı olarak ''ARSA'' cinsi ile tam hissesi borçlu adına kayıtlı ve satılıktır.

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