Bakırköy'de 10 daireli bina icradan satılık

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, Abidin Dino Sokak, No:11, D:10 adresinde, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan, Eski Havaalanı Caddesine yakın mesafede, merkezi bir konumdadır. Konu taşınmazın bulunduğu bölge, konut fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Bölgenin altyapısı tamamlanmış, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Havacılık Müzesi, konu taşınmazlara yakın konumda ki sosyal yapıdır.

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