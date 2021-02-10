11 adet iş makinası kiralanacak

ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 8 ADET KAZICI VE YÜKLEYİCİ (BEKO LODER) VE 3 ADET EKSKAVATÖR KEPÇE KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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