Gölcük Donanma Caddesi 2. Sokak’ta otopark yapılıyor  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük İlçesinin önemli ve trafiğin yoğun olduğu caddelerinden Donanma Caddesi 2. Sokak’ta 85 araçlık açık otopark yapılıyor. Donanma Caddesi’nde yaşanan araç park sorununu büyük ölçüde giderecek olan 2 bin 500 metrekare alana sahip otopark alanında yağmur suyu drenaj çalışması ve terasman çalışmaları sürüyor.

85 ARAÇ KAPASİTELİ AÇIK OTOPARK

Büyükşehir Belediyesi, kent için önemli bir ihtiyaç olan otoparklar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan ve müsait noktalara otoparklar yapılıyor. Gölcük Donanma Caddesi’nde yapılan 85 araçlık otopark da bu çalışmalardan birisi oldu.

CADDEDE ARAÇ PARK SORUNU ÇÖZÜLECEK

Terasman kazı çalışmalarının yapıldığı 85 araçlık otoparkta pmt ve binder asfalt serimi yapılacak. Araç parkı için çizgilerin çekileceği otoparkta tretuvar kaldırım çalışmaları da gerçekleşecek. Böylece Gölcük Donanma Caddesi’nde trafik yoğunluğundan dolayı yaşanan araç park sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak.