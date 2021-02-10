Gölcük Donanma Caddesi 2. Sokak’ta otopark yapılıyor  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük İlçesinin önemli ve trafiğin yoğun olduğu caddelerinden Donanma Caddesi 2. Sokak’ta 85 araçlık açık otopark yapılıyor. Donanma Caddesi’nde yaşanan araç park sorununu büyük ölçüde giderecek olan 2 bin 500 metrekare alana sahip otopark alanında yağmur suyu drenaj çalışması ve terasman çalışmaları sürüyor.
85 ARAÇ KAPASİTELİ AÇIK OTOPARK
Büyükşehir Belediyesi, kent için önemli bir ihtiyaç olan otoparklar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan ve müsait noktalara otoparklar yapılıyor. Gölcük Donanma Caddesi’nde yapılan 85 araçlık otopark da bu çalışmalardan birisi oldu.
CADDEDE ARAÇ PARK SORUNU ÇÖZÜLECEK
Terasman kazı çalışmalarının yapıldığı 85 araçlık otoparkta pmt ve binder asfalt serimi yapılacak. Araç parkı için çizgilerin çekileceği otoparkta tretuvar kaldırım çalışmaları da gerçekleşecek. Böylece Gölcük Donanma Caddesi’nde trafik yoğunluğundan dolayı yaşanan araç park sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
gurme - ihsaniye otoparkına benzemesin....
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.