Derince bugün de zafer günü olsun

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, lider Bucaspor 1928’i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 13.00’te başlayacak

MUHAMMED FATİH VE KORAY DÖNÜYOR

Sezonun ikinci yarısında 4-0’lık Arnavutköy ve 5-1’lik Manisa galibiyetleri ile başlayan Belediye Derincespor bugün liderlik koltuğunda oturan, renktaşı Bucaspor 1928’i konuk edecek. Tirespor Kulübü’nün devamı olan rakibi karşısında sahaya 3 puan için çıkacak olan ekibimizde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta forma giyemeyen Muhammed Fatih ve Koray’ın zorlu maçta 11’deki yerini alması bekleniyor.

UĞUR BALCIOĞLU RAKİP OLUYOR

Sezona Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile başlayan Derince ekibi ardından Bülent Baturman ile yola devam etmiş son olarak ise Fatih Uygun takımın yeni teknik patronu olmuştu. Uğur Balcıoğlu ise Derince ile yollarını ayırdıktan sonra Buca ekibi ile anlaştı ve eski takımı Belediye Derincespor’a rakip oldu. İzmir temsilcisi bu sezon 17 maçta topladığı 37 puanla ilk sırada yer alırken, Derince ise 27 puanla altıncı sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11 ŞEKİLLENDİ

Derince’nin hedefi Buca’yı da devirmek ve puan farkını 7’ye düşürüp iddiasını sürdürmek. Son iki maçta gol yollarında sorun yaşamayan ekibimizde Teknik Direktör Fatih Uygun’un kalede Yunus Emre, savunma hattında Muhammed Fatih, Efe, Koray ve Sinan, önlerinde Sercan ve Rıdvan, sağda Melih, solda Sefa Durmuş ya da Mehmet Bağlı, forvete yakın bölgede Mehmet Tosun ve ileride ise ikinci yarıya çok iyi giriş yapan Muhammed Enes 11’ini sahaya sürmesi bekleniyor.

SINIRDA 4 FUTBOLCU VAR

Buca maçının hazırlıklarını neşe içinde yapan takım, Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katkısı sonrası yapılan ödemelerle de moral buldu. Yönetim, teknik kadro ve futbolcular maçı heyecan içinde beklerken sarı lacivertliler Derince’ye bir galibiyet daha kazandırmayı hedefliyor. Takımda Sinan Morgil, Mehmet Bağlı, Sercan Uslu ve Melih İnan kart sınırında bulunuyor. İki takım arasındaki ilk maçı Buca ekibi 1-0 kazanırken, Derince’de takımın yarısınınCovid testi çıktığı için bu maçta forma giyememişti.

TUNÇ BEHRAM’A DİKKAT

Buca’da Osman Işıklı ve Yalçın Eycan Kaya kart cezalısı oldukları için takımdaki yerlerini alamayacak. Öte yandan konuk ekipte Tunç Behram 10, Oğuz Aydın 6, Cuma Menize 4 ve Gölcükspor’un eski futbolcusu Berke Bıyık da 3 gol attı. Derince’de ise Muhammed Enes 6, Melih İnan 5, Tayfur Emre Yılmaz 4 ve Efe de 3 gol kaydetti. Derince Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak olan mücadeleyi İstanbul’dan Sezer Yalçın yönetecek. Maç saatinde hava güneşli, sıcaklık ise yaklaşık 23 derece olacak.

BELEDİYE DERİNCE-BUCASPOR 1928



STAT: Derince

HAKEMLER: Sezer Yalçın, Şenol Bektaş, Hakan Yoldaş

SAAT: 13.00

HAVA: 23 derece açık

BELEDİYE DERİNCESPOR

YUNUS EMRE GENÇ

MUHAMMED FATİH YILDRIM

EFE KARAOĞLU

KORAY BAYKARA

SİNAN MORGİL

SERCAN USLU

RIDVAN AYKAN

MELİH İNAN

SEFA YA DA MEHMET

MEHMET TOSUN

MUHAMMED ENES YILMAZ

BUCASPOR 1928

ŞENER ÖZCAN

AHMET AKTAŞ

YİĞİTCAN GÖLBOYU

OĞUZ AYDIN

YUSUF CAN ABAY

GÖKHAN KÖSEOĞLU

ENES ALIÇ

UFUK ER

CUMA MENİZE

BERKE BIYIK

TUNÇ MURAT BEHRAM