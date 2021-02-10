Kupada Çeyrek final iki maçla sona eriyor: Sivas-Antalya Konya-Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçları sona eriyor. Önceki akşam Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ülker Stadyumu’nda karşılaştı ve uzatmaya giden maçta Başakşehir 2-1 kazanarak, Fenerbahçe’yi kupa dışı bıraktı. Dün de gazetemiz baskıya girerken Galatasaray ile Aytemiz Alanya kozlarını paylaşacaktı. Bugün de iki maç var. Demir Gup Sivas Antalya ile 17.45’te, Konyaspor ile Beşiktaş 20.45’te karşı karşıya gelecek. Gözlerimiz Antalya maçında Kocaelili golcümüz Gökdeniz Bayrakdar’da olacak.