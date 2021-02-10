Körfez Ticaret Odası 1+1 Çocuk Kulübü İle Avantaj Protokolü İmzaladı

1+1 Çocuk Kulübü kurucuları Serap Bakırkan ile Ceyda Savat ve Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk’ün katılımı ile yapılan protokol imzalama töreninde KTO Başkanı Öztürk üyelere sağlanacak avantajları sıraladı. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk ‘’üyelerimize yönelik olarak imzaladığımız protokol sayesinde Körfez Ticaret Odası üyeleri ve çalışanlarımızın 1. derece yakınları 1+1 çocuk Kulübü’nden % 20 daha avantajlı yararlanabilecek’’ dedi.
ÖZTÜRK ‘’ÜYELERİMİZE YÖNELİK AVANTAJLAR SAĞLIYORUZ
Protokolle ilgili konuşan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, ‘’Üyelerimiz için sağlık, konaklama ve eğitim alanında protokoller imzalamaya devam ediyoruz. Körfez Ticaret Odası üyeleri bu protokolden sonra 1+1 çocuk kulübü avantajlarından indirimli olarak yararlanabilecekler. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.