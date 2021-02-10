Kural ihlali yapan 250 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 9 Şubat günü yapılan kontrollerde bin 144 iş yeri denetlenirken 18 bin 210 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 işyerine, koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 sürücüye, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 şahsa ve 4 işyerine, karantina tedbirine uymayan 8 şahsa, maske takma kuralına uyulmadığı için 88 şahsa ve 1 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 26 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 108 şahsa ve izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 işyerine olmak üzere toplam 250 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 109 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 530 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 215 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 745 araç kontrol edildi.