Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
10 Şub 2021 - 16:01- Asayiş G: 10 Şub 2021 - 16:03

Kural ihlali yapan 250 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 250 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 109 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 9 Şubat günü yapılan kontrollerde bin 144 iş yeri denetlenirken 18 bin 210 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 işyerine, koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 sürücüye, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 şahsa ve 4 işyerine, karantina tedbirine uymayan 8 şahsa, maske takma kuralına uyulmadığı için 88 şahsa ve 1 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 26 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 108 şahsa ve izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 işyerine olmak üzere toplam 250 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 109 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 530 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 215 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 745 araç kontrol edildi.
# Kocaeli, koronavirüs

10 Şub 2021 - 16:01 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kural ihlali yapan 250 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 250 kişiye para cezası
Şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı uçtu mask
Şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı uçtu
Kocaeli’de 19 düzensiz göçmen yakalandı mask
Kocaeli’de 19 düzensiz göçmen yakalandı
İzmit'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü mask
İzmit'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
Komşu aileler arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı mask
Komşu aileler arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Anneanne ve torun sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti mask
Anneanne ve torun sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyardı: Kara kış geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kara kış geliyor!
Kocaeli'de yüz yüze eğitim başlıyor mask
Kocaeli'de yüz yüze eğitim başlıyor
Yıldızlı; “Kocaeli’de yatırım değil, batırım var” mask
Yıldızlı; “Kocaeli’de yatırım değil, batırım var”
Kocaeli Valiliği uyardı: Tedbirli olun mask
Kocaeli Valiliği uyardı: Tedbirli olun
CHP'li genç meclis üyesi intihar etti mask
CHP'li genç meclis üyesi intihar etti
Hastayı MR cihazında unutan hastane… mask
Hastayı MR cihazında unutan hastane…

GALERİ

Yan yatan tırda sıkışan sürücüyü bakın nasıl kurtardılar? mask
Yan yatan tırda sıkışan sürücüyü bakın nasıl kurtardılar?
Fırtınanın uçurduğu çatı, başka bir binanın üzerinde saatlerce asılı kaldı mask
Fırtınanın uçurduğu çatı, başka bir binanın üzerinde saatlerce asılı kaldı
Nefes kesen kovalamacada polis yoldan tek tek uyuşturucu topladı mask
Nefes kesen kovalamacada polis yoldan tek tek uyuşturucu topladı
Çorum FK - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Çorum FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Yasaklar işe yaradı, hamsi boyları uzadı mask
Yasaklar işe yaradı, hamsi boyları uzadı
Gündüz çiçekçi, akşam süper lig sporcusu mask
Gündüz çiçekçi, akşam süper lig sporcusu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL