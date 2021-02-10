Elektrik direğine asılı halde bulundu

Alınan bilgiye göre Gölcük Saraylı Mahallesinde ikamet eden Ahmet Tarı (25) isimli şahıs, yaklaşık 5 metre yükseklikteki elektrik direğine kendini astı. Ahmet Tarı'nın kendini astığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tarı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından A.T.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ahmet Tarı'nın neden intihar ettiği henüz bilinmezken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.