Alınan bilgiye göre Gölcük Saraylı Mahallesinde ikamet eden Ahmet Tarı (25) isimli şahıs, yaklaşık 5 metre yükseklikteki elektrik direğine kendini astı. Ahmet Tarı'nın kendini astığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tarı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından A.T.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ahmet Tarı'nın neden intihar ettiği henüz bilinmezken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
10 Şub 2021 - 16:03- Asayiş Güncelleme: 10 Şub 2021 - 17:42
Elektrik direğine asılı halde bulundu
Gölcük Saraylı Mahallesinde tırmandığı 5 metre yükseklikteki elektrik direğine kendini asan 25 yaşındaki Ahmet Tarı olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Uzaya çıkıyoruzda ondan yazık gençliğe iş yok aş yok geleceğini göremeyenler sıkıntıda
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.