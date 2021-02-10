Ellibeş, MHP’nin 52’inci yılını kutladı

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş Milliyetçi Hareket Partisi’nin 52. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’yü makamında ziyaret etti. Ellibeş’e il yöneticilerinden Ahmet Sönmez, Ersin Küçükateş, Abdullah Binbay, Mustafa Karakoç, Haluk Ercan eşlik etti. Kent ve ulusal gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, Cumhur İttifakı’nın Kocaeli’deki güçlü birliği vurgulandı.

“52’inci YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUM”

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’de Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri herhangi bir parti değildir. Ülkemizin geleceği adına atılması gereken her adımı atan bir parti. Memleketimizin geleceği adına yapmış olduklarından dolayı teşekkür ederim. Alparslan Türkeşi buradan rahmetle anıyorum. Biz Kocaeli’de Cumhur ittifakının ikili çalışmaları içerisindeyiz. 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Cumhurbaşkanımızın da hedeflerini ortaya koyduğu gerçek. 2023’te inşallaha Ay’a bir Türk astronotu bindirmiş olacağız. Yerli ve milli duruşumuz her platformda sergileniyor. 2023 seçimlerinde inanışımız tamdır. Sandıktan milletin cevabı yine cumhur ittifakı olarak çıkacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin 52. yıl dönümünü kutluyorum. Ülkücü harekete başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“BİZİM İTTİFAKIMIZ BOZULMAZ”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek konuşmasına başladı. Ünlü,” Nazik ziyaretinden ötürü AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e öncelikle teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi Ellibeş tecrübeli bir siyasetçi. Cumhur ittifakının değerlerini bilen ender bir siyasetçi. Kocaeli uyumlu çalışan bir illerden biri. Biz hem büyük fotoğrafa bakıyoruz. Benim Büyükşehir Belediye başkanım da o fotoğrafın hakkını veriyor. Bizim ittifakımız bozulamayacak bir ittifaktır. Tekrar ziyaretinden ötürü teşekkür ederim” dedi.