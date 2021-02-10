“İstifa etmesi gereken Yıldızlı, Hürriyet ve vekillerdir”

Kartepe Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak (28), önceki gün gece saatlerin yaya üst geçidinden D-100 karayoluna atlayarak yaşamına son verdi. İşsiz olan Adak’ın ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdiği öğrenildi. Adak’ın intiharı partili gençleri isyan ettirdi. Partili gençlerin istifa etmeye başlaması sonrası CHP Gebze eski İlçe Başkanı Musa Yılmaz sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak asıl istifa etmesi gerekenlerin yöneticiler olması gerektiğini ifade etti.

“SEÇMEN SİZLERİ BU MAKAMA TAŞIDI”

Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bunların kendilerine vekil kendilerine belediye başkanı örgüt içinde iktidar olmaktan başka hedefleri yok. Kocaeli genelinde hiç bir partilimizin, gencimizin ve yoksulumuzun sorunlarını kendilerine sorun etmemişlerdir. İl Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği gibi önemli etiketleri üzerine almış olan insanlar mensubu olduğu partinin seçmenlerinin işiyle, aşıyla, ekmeğiyle iştigal olmak gibi bir görevi ve zorunluluğu vardır çünkü bu seçmen sizleri bu önemli makamlara taşımıştır.

“İSTİFA ETMESİ GEREKENLER…”

Bir gencimize sahip çıkamayan hatta çıkmayan vekiller, il başkanı ve belediye başkanı bu utanç size yeter. Gençler partimize ve örgütümüze her zamankinden daha çok sahip çıkma zamanıdır. Gençler istifa etmeyin istifa etmesi gerekenler İl başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve milletvekilleridir” nSerhat GÜNEŞ