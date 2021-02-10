Sosyal Sigortalar Kurumu Yenidoğan Hastanesinde uzun yıllar hakemlik yapan ve daha sonra ilimizde ilk özel fizik tedavi muayene polikliniğini açan Dr. A. Nazif Eren, yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı yaşamını yitiren Eren, İstanbul Uskumruköy’de toprağa verildi. Evli ve üç kız çocuğu bulunan Nazif Eren, dönemin en başarılı hekimlerinden biriydi.