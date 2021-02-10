Marmara bir hafta boyunca kara gömülecek!

Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamasında beklenen kar yağışı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: Son haftalık hava tahmin raporuna göre sistemin gelişi devam ediyor. İstanbul ve Marmara bölgesi Pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek görünüyor. Alçak basıncın biraz güneye sarkmasıyla Doğu Karadeniz’in kar şansı azalmış, İç Anadolu’nun ki artmış görünüyor.

‘MEVSİM NORMALLERİNİN 4-8 DERECE ALTINA DÜŞECEK’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ‘Hava sıcaklığının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği ancak Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına ve Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 4 - 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor’ ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'DE BEKLENEN KAR YAĞIŞI 1987, 2002 VE 2004'TEKİ GİBİ OLABİLİR

Türkiye'de cuma gününden itibaren başlaması beklenen kar yağışının, 1987, 2002 ve 2004'deki yağışlar gibi etkili olması öngörülüyor.

Dünyada son yılların en büyük sorunları arasında küresel ısınma ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye de küresel ısınmanın sonuçlarından etkilenen ülkeler arasında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu kış mevsiminde kar yağışları geçmiş senelere göre oldukça düşük. Önceki yılların bu zamanlarında kar kalınlığı 3 metrelere ulaşabilirken bu yıl kar kalınlığı ortalama insan boyunu aşamadı.