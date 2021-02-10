Uğur Daşdemir’in ikinci bebeği oldu!

Kocaelispor’un grubunda yer alan 24 Erzincan’ın İzmitli futbolcularından, başarılı sağ bek Uğur Daşdemir’in ikinci bebeği dünyaya geldi. Gizem Hanım ile evli olan ve Nil adında bir kız bebeği olan Uğur Daşdemir ikinci bebeğine Gizem Hanım ile birlikte Umay adını verdi. İzmit’teki Akademi Hastanesi’nde doğan Umay’ın ve annesi Gizem Hanım’ın sağlıklı olduğu belirtildi. Umay’a bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve huzur diliyor, aileye bereket getirmesini temenni ediyoruz.