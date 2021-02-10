Olay, dün akşam saatlerinde Körfez Çamlıtepe Mahallesi Yeşil Sokak'ta oturan Saadet Kurtaran ve torunu Kadir Kurtaran’dan haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde kontrol etmek için eve gitti. Yakınları, Saadet Kurtaran ve torunu Kadir’i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Körfez Devlet Hastanesi’ne götürülen babaanne ve torun, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yakınları tarafından alınan cenazeler, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Cenazede yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.
10 Şub 2021 - 20:47- Asayiş Güncelleme: 10 Şub 2021 - 20:50
Zehirlenen babaanne ve torunu gözyaşları içinde toprağa verildi
Körfez'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşamını yitiren Saadet Kurtaran (63) ve torunu Kadir Kurtaran (12) gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
# Körfez
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.