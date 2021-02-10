Derince Araştırma Hastanesindeki hırsızlık olayı yargıda

Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi, “Bilindiği üzere hastanemiz ana binasında bulunan ( ki yataklı servisler, ameliyathaneler, yoğun bakımlar, doğumhane olmak üzere birçok özellikle birimin bulunduğu binadır ) 5 adet asansör yenileme çalışmalarına başlanmış ve kasım ayı sonunda da tamamlanmıştır. Bu asansör yenileme zarfında çıkan eski asansörlere ait hırdavatlar hastanemiz yerleşkesi Rotary Binası ön tarafında makine kimya endüstri ( MKE ) veya yetki verilmesi halinde ihale yapılarak teslim edilmek üzere biriktirilmiştir. Ancak 18.10.2020 tarihinde yetkisiz kişiler tarafından alınmıştır. Bunun neticesinde gerekli tutanaklar tutulup ivedi olarak idari soruşturma başlatılmış aynı zamanda 21.10.2020 tarihinde ilgili bilgi ve belgelerle birlikte adli soruşturma başlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. AdIi makamlarca soruşturma başlatılmış devam etmektedir. Hastanemizce başlatılan idare soruşturma devam etmektedir görüldüğü üzere durum üstü kapatılmış ertelenmiş sümen altına atılmış bir durum değildir hem adli hem idari soruşturma yürütülmektedir.