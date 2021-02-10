Rektörden oğlu için açıklama

Rektör Hülagü yayınladığı açıklama da şu ifadelere yer verdi "10.02. 2021 tarihli nüshasının ön sayfasında yer alan “Rektörün Talihli Oğlu” başlıklı haber, gerçekleri yansıtmadığı gibi Kocaeli Üniversitesi Rektörü sıfatıyla şahsımdan ve Kocaeli Üniversitesi’nden tamamen bağımsız bir kariyer seçmeyi tercih etmiş olan Taha Hülagüye’de yapılmış olan büyük bir haksızlıktır.



Ek’te yer alan Taha Hülagü’ye ait özgeçmişten de anaşılacağı gibi kendisi İstanbul Ticaret Üniversitesi (Endüstri Mühendisliği AD) mezunu olup, İngiltere ve ABD’de çeşitli eğitimlere katılarak kendini geliştirmiştir. Kendisi, “ Bilim Merkezlerine Sergi Seçimi için Çok Ölçütlü Bir Model Önerisi” konusunda doktora derecesine sahiptir. Bu bağlamda alanında uzmanlaşmış doktor ünvanına sahip yetkin bir bireydir.



Habere konu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki ilk görevlendirme ise 2012 yılında Belediye Müzeler Şube Müdürlüğü’nde sözleşmeli personel olarak başlamış olup, şahsımın Kocaeli Üniversitesi’ne Rektör olarak atanmamdan 2 yıl önce gerçekleşmiştir. İlgili kurumda 2 yıl sözleşmeli personel olarak görev yapan Dr. Taha Hülagü 2014 yılının Şubat ayında Seka Kağıt Müzesi Koordinatörlüğü’ne yine sözleşmeli olarak atanmıştır. Taha Hülagü’nün Seka Kağıt Müzesi’nde koordinatör olarak göreve başlaması, şahsımın rektör olarak seçildiği 2014 yılı Aralık ayından yaklaşık bir yıl önce gerçekleşmiştir. 2012- 2018 yılları arasında sözleşmeli olarak görev yapan Taha Hülagü’nün Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanması ise, yine ekte yer alan 2018 tarihli İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Teftiş Raporundaki zorunluluk nedeniyledir. İlgili raporda “Belediye bünyesindeki müdürlükler sürekli ve asli görevleri icra ettikleri, Belediye Başkanı adına yetki kullandıkları ve belediyeyi taahhüt altına sokabilecek yüklenimlerde bulundukları göz önünde bulundurularak, güvenli ve istikrarlı görev yürütebilmesi için, birimlerden sorumlu kimselerin asaleten görev yapmalarını sağlayıcı tedbirlerin alınması, birimlerden sorumlu kimselerin memur güvencesiyle çalışması temin edilmeli, birim müdürü görevlendirmelerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri dışına çıkılmaması sağlanmalıdır” ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda boş bulunan Özel Kalem Müdürlüğü kadrosu ihdas edilmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiyede’ki tüm belediyelerde aynı şekilde yapılmış kadro ihdası işlemleri mevcut olup, oğluma özel yapılmış bir uygulama değildir.



Dr. Taha Hülagü’nün Cumhurbaşkanlığı Bilim Müzeleri Danışma Kurulu üyesi olarak atanması ise tamamen Cumhurbaşkanlığı makamının takdir ve yetkilerindedir. Ancak kendisinin Türkiye’de ilk defa “Bilim Müzeleri” hususunda tamamlanmış doktora tezine sahip olması; bununla birlikte TÜBİTAK başta olmak üzere, çok sayıda Uluslararası kurum ve kuruluşa “Bilim Müzelerinin Organizasyonu” konusunda eğitimci sıfatıyla katılmış olması sebebiyle akademik yetkinliğinin bir sonucudur. Oğlum Dr. Taha Hülagü’nün ilgili kuruldan herhangi bir maddi kazancı olmamakla beraber, mevzu bahis kurul; ülkemizde yer alan “Bilim Müzelerinin” daha etkin kullanılabilmesi maksadıyla 6 ayda bir gerçekleştirilen karşılıklı görüş önerilerini kapsamaktadır.



Yukarıdaki sebepler göz önünde bulundurulduğunda şahsımın herhangi bir müdahalesi olmadığı bir kurumda oğlum Dr. Taha Hülagü’nün akademik ve profesyonel kariyerini hiçe sayıp şahsımı töhmet altında bırakan bu haberin yeniden gözden geçirilerek yukarıdaki açıklamaların ışığı altında kamuoyunu doğru bilgilendirecek şekilde değerlendirilmesi hususunu bilgilerinize sunarım."





