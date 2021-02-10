Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
10 Şub 2021 - 22:39- Asayiş G: 10 Şub 2021 - 22:41

Parkta tartıştığı husumetlisi tarafından silahla vuruldu

Körfez'de bir şahıs, tartıştığı husumetlisi tarafından silahla ayağından vuruldu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi Aşık Veysel Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ç. ile husumetlisi olduğu öğrenilen V.B. ve Y.B. arasında parkta tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslardan birisi çıkardığı tabanca ile Abdullah Ç.’yi ayağından vurdu. Abdullah Ç. kanlar içerisinde kalırken, V.B. ve Y.B. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Abdullah Ç., olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
# Körfez

10 Şub 2021 - 22:39 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kurşun yağdırıp bir gencin ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı mask
Kurşun yağdırıp bir gencin ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı
Elektrik direğine asılı halde bulundu mask
Elektrik direğine asılı halde bulundu
Kural ihlali yapan 250 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 250 kişiye para cezası
Şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı uçtu mask
Şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı uçtu
Kocaeli’de 19 düzensiz göçmen yakalandı mask
Kocaeli’de 19 düzensiz göçmen yakalandı
İzmit'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü mask
İzmit'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyardı: Kara kış geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kara kış geliyor!
Kocaeli'de yüz yüze eğitim başlıyor mask
Kocaeli'de yüz yüze eğitim başlıyor
Yıldızlı; “Kocaeli’de yatırım değil, batırım var” mask
Yıldızlı; “Kocaeli’de yatırım değil, batırım var”
Kocaeli Valiliği uyardı: Tedbirli olun mask
Kocaeli Valiliği uyardı: Tedbirli olun
CHP'li genç meclis üyesi intihar etti mask
CHP'li genç meclis üyesi intihar etti
Hastayı MR cihazında unutan hastane… mask
Hastayı MR cihazında unutan hastane…

GALERİ

YRP uzay eleştirisinde kırdı geçirdi mask
YRP uzay eleştirisinde kırdı geçirdi
Yan yatan tırda sıkışan sürücüyü bakın nasıl kurtardılar? mask
Yan yatan tırda sıkışan sürücüyü bakın nasıl kurtardılar?
Fırtınanın uçurduğu çatı, başka bir binanın üzerinde saatlerce asılı kaldı mask
Fırtınanın uçurduğu çatı, başka bir binanın üzerinde saatlerce asılı kaldı
Nefes kesen kovalamacada polis yoldan tek tek uyuşturucu topladı mask
Nefes kesen kovalamacada polis yoldan tek tek uyuşturucu topladı
Çorum FK - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Çorum FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Yasaklar işe yaradı, hamsi boyları uzadı mask
Yasaklar işe yaradı, hamsi boyları uzadı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL