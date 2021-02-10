Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi Aşık Veysel Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ç. ile husumetlisi olduğu öğrenilen V.B. ve Y.B. arasında parkta tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslardan birisi çıkardığı tabanca ile Abdullah Ç.’yi ayağından vurdu. Abdullah Ç. kanlar içerisinde kalırken, V.B. ve Y.B. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Abdullah Ç., olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
10 Şub 2021 - 22:39- Asayiş Güncelleme: 10 Şub 2021 - 22:41
Parkta tartıştığı husumetlisi tarafından silahla vuruldu
Körfez'de bir şahıs, tartıştığı husumetlisi tarafından silahla ayağından vuruldu.
# Körfez
10 Şub 2021 - 22:39 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.