3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nde Ahmet Özer sevinci yaşanıyor. Sezonun ilk yarısındaki Halide Edip Adıvar ile oynanan maçta sağ ayak 2 ve 3. tarak kemiği kırılan başarılı orta saha oyuncusu ameliyat olmuş ve aylarca takımdaki yerini alamamıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından önce düz koşulara başlayan Ahmet geçtiğimiz hafta da takımla birlikte antrenmanlara başladı. Duran topların usta ismi olan ve sadece Darıca ekibinin değil, Kocaeli’de çok geniş seveni olan futbolcunun en geç 2 hafta içinde süre bulacağı belirtildi.
10 Şub 2021 - 23:34- Spor Güncelleme: 10 Şub 2021 - 23:35
Darıca’da Ahmet Özer geri döndü
3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nde Ahmet Özer sevinci yaşanıyor. Sezonun ilk yarısındaki Halide Edip Adıvar ile oynanan maçta s...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.