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10 Şub 2021 - 23:34- Spor G: 10 Şub 2021 - 23:35

Darıca’da Ahmet Özer geri döndü

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nde Ahmet Özer sevinci yaşanıyor. Sezonun ilk yarısındaki Halide Edip Adıvar ile oynanan maçta s...

Erdem ÖVÜÇ
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3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nde Ahmet Özer sevinci yaşanıyor. Sezonun ilk yarısındaki Halide Edip Adıvar ile oynanan maçta sağ ayak 2 ve 3. tarak kemiği kırılan başarılı orta saha oyuncusu ameliyat olmuş ve aylarca takımdaki yerini alamamıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından önce düz koşulara başlayan Ahmet geçtiğimiz hafta da takımla birlikte antrenmanlara başladı. Duran topların usta ismi olan ve sadece Darıca ekibinin değil, Kocaeli’de çok geniş seveni olan futbolcunun en geç 2 hafta içinde süre bulacağı belirtildi.
# Kocaeli

10 Şub 2021 - 23:34 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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