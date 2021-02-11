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11 Şub 2021 - 00:45- Asayiş G: 11 Şub 2021 - 00:48

Kaza yaptı, tomografisinde koronavirüslü olduğu ortaya çıktı

 Gölcük'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tuncay Şurutoğlu’nun, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede çekilen tomografisinde ciğerlerinde koronavirüs tespit edildi. 

Demirören Haber Ajansı
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Kaza, akşam saatlerinde Değirmendere Kurtuluş Bulvarı yakınlarında meydana geldi. Tuncay Şurutoğlu’nun kullandığı 34 DFZ 199 plakalı motosiklet, iddiaya göre kavşağa geldiği sırada kırmızı ışığa rağmen durmayınca, Murat Taçyıldız yönetimindeki 41 RC 027 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı sürücü Tuncay Şurutoğlu, ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Burada yapılan müdahale sırasında kaza nedeniyle vücudunda oluşan hasarın tespit edilmesi amacıyla çekilen tomografide Tuncay Şurutoğlu’nun ciğerlerinde koronavirüs tespit edildi. Şurutoğlu'nun, buradaki tedavisinin ardından SEKA Devlet Hastanesi pandemi servisine sevk edileceği belirtildi. Bu arada, Şurutoğlu’nun renk körü olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# koronavirüs

11 Şub 2021 - 00:45 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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