Kocaman’ın sanayi sitesi turu  

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi’nde esnaf hemşehrileriyle bir araya gelerek sohbet etti.
HEP BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ
Esnaf hemşehrileriyle gündeme dair konuları istişare eden, talep ve önerilerini dinleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, çay davetini geri çevirmedi. Çay sohbetinde Kartepeli hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kocaman “Çalışan, üreten, ilçemize değer katan sanayi sitesi esnafımızı ziyaret ettik. İşçisi, sanayicisi, esnafı, işvereni, sanatçı, zanaatkarları, ülkemizin hem ekonomik olarak hem de sosyo-kültürel olarak vazgeçilmez, en kıymetli yapı taşlarıdır. Bu ilk değil, sık sık bir araya gelip, istişare ediyoruz. Milletimizin birliği, bütünlüğü, beraberliği için iyi günde, kötü günde hep beraber olacağız. Bu vatan, bu ülke hepimizin, Hep birlikte Türkiye’yiz” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.