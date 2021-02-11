Kocaman’ın sanayi sitesi turu  

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi’nde esnaf hemşehrileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

HEP BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ

Esnaf hemşehrileriyle gündeme dair konuları istişare eden, talep ve önerilerini dinleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, çay davetini geri çevirmedi. Çay sohbetinde Kartepeli hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kocaman “Çalışan, üreten, ilçemize değer katan sanayi sitesi esnafımızı ziyaret ettik. İşçisi, sanayicisi, esnafı, işvereni, sanatçı, zanaatkarları, ülkemizin hem ekonomik olarak hem de sosyo-kültürel olarak vazgeçilmez, en kıymetli yapı taşlarıdır. Bu ilk değil, sık sık bir araya gelip, istişare ediyoruz. Milletimizin birliği, bütünlüğü, beraberliği için iyi günde, kötü günde hep beraber olacağız. Bu vatan, bu ülke hepimizin, Hep birlikte Türkiye’yiz” açıklamasında bulundu.