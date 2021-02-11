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11 Şub 2021 - 10:40- Siyaset G: 11 Şub 2021 - 10:43

AKP İzmit’te yönetim belli oldu

AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, yönetim kurulunu belirledi.

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Yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çan tarafından İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak ismi açıklanan Pınar Atabay, yönetim kurulunu belirledi. Göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde yönetim kurulu için çalışmalara başlayan Atabay, 30 kişiden oluşan yönetim kurulunu açıkladı.
# İzmit, AKP

11 Şub 2021 - 10:40 - Siyaset

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