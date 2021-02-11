Başkan Hürriyet’ten KASKF’ye 35’inci yıl ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 35’inci kuruluş yıl dönümleri sebebiyle Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetimini ziyaret etti. Kentte amatör spora katkıları sebebiyle kulübe teşekkürlerini ileten Başkan Hürriyet’e ziyaretinde İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa eşlik etti. Nazik ziyaretlerinden ötürü KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetimi Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
SPORU VE SPORCUYU ÖNEMSİYORUZ
Ziyarette konuşan Başkan Hürriyet, “Öncelikle 35’inci kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum. Bundan sonraki süreçte daha sıkı diyaloglar kurmayı amaçlıyoruz. Sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. İzmit Belediyesi olarak kaynaklarımız dâhilinde gençlerimiz, çocuklarımız ve federasyonumuz için desteğe hazırız. Önceliğimiz haline gelen pandemi nedeniyle eksiğimiz veya bilmediğimiz için yetişemediğimiz durumlar noktasında sizlerle iletişimimiz bizim için çok kıymetli. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.