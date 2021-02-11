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11 Şub 2021 - 10:42- Gündem G: 11 Şub 2021 - 10:44

Başkan Hürriyet’ten KASKF’ye 35’inci yıl ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 35’inci yılını kutlayan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 35’inci kuruluş yıl dönümleri sebebiyle Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetimini ziyaret etti.  Kentte amatör spora katkıları sebebiyle kulübe teşekkürlerini ileten Başkan Hürriyet’e ziyaretinde İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa eşlik etti. Nazik ziyaretlerinden ötürü KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetimi Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.  

SPORU VE SPORCUYU ÖNEMSİYORUZ

Ziyarette konuşan Başkan Hürriyet, “Öncelikle 35’inci kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum. Bundan sonraki süreçte daha sıkı diyaloglar kurmayı amaçlıyoruz. Sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. İzmit Belediyesi olarak kaynaklarımız dâhilinde gençlerimiz, çocuklarımız ve federasyonumuz için desteğe hazırız. Önceliğimiz haline gelen pandemi nedeniyle eksiğimiz veya bilmediğimiz için yetişemediğimiz durumlar noktasında sizlerle iletişimimiz bizim için çok kıymetli. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.
# Kocaeli, İzmit

11 Şub 2021 - 10:42 - Gündem

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