İzmit Belediyesi Gültepe Cemevi’nin  bir eksiğini daha giderdi 

Başkan Hürriyet’in geçtiğimiz ay Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi’ni ziyareti sonrası, cemevine kanaat önderliği yapacak olan ‘dede’ istihdam eden İzmit Belediyesi, yönetimin bir diğer talebi olan yangın merdiveninin de yapımını tamamladı. Talepleri bir bir yerine getiren İzmit Belediyesi, cemevinin yangın merdiveni ihtiyacını da karşıladı.
KISA SÜREDE TAMAMLANDI
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 6 metre yüksekliğindeki yangın merdivenin yapımını kısa sürede tamamladı. Yaklaşık 3 metre genişliğinde olan yangın merdiveni, yapımı bittikten sonra boyanarak kullanıma hazır hale getirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.