Pırellı, 2021 dünya kayak şampiyonası’nın sponsoru oldu 

Milano, 11 Şubat 2020 – Pirelli, halen Cortina d’Ampezzo’da devam eden FIS Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonası’nın ana sponsorluğunu üstleniyor. En soğuk şartlara özel lastikleriyle kış lastiği uzmanı olarak tanınan Pirelli, kış sporlarına destek vermeye devam ediyor. Pirelli, 2017 yılında Saint Moritz ve 2019’da Are’nin ardından üçüncü kez Dünya Kayak Şampiyonasına sponsor oluyor. Pirelli ayrıca İtalyan Kış Sporları Federasyonu ve Dünya Buz Hokeyi Şampiyonasını (IIHF) da sponsor olarak destekliyor. Öte yandan, Pirelli’nin spor dünyasıyla yakın bağları kış sporlarından çok daha fazlasını kapsıyor. İtalyan futbol takımı Inter ile 25 yıldan uzun süredir iş birliği yapan Pirelli, bu yıl 36. America’s Cup yarışını ve Luna Rossa takımına desteğini sürdürüyor. Pirelli ayrıca tek resmi tedarikçi olarak Formula 1, Dünya Ralli Şampiyonası ve Dünya Superbike serisi gibi çeşitli organizasyonlarda da lastik teknolojilerini sergiliyor.

PIRELLI KIŞ LASTİKLERİ ‘MÜKEMMEL UYUM’ STRATEJİSİ İLE GELİŞTİRİLİYOR

Pirelli, buz ve karın yoğun olduğu Alp iklimlerindeki gibi en zorlu hava koşullarına uygun kış lastikleriyle de temsil ediliyor. Pirelli’nin daha güçlü otomobiller için ürettiği P Zero Kış lastikleri, otomotiv üreticileriyle birlikte geliştiriliyor. Pirelli’nin bu amaçla uyguladığı ‘mükemmel uyum’ stratejisi, her otomobilin özel olarak kendisi için yaratılmış bir lastiğe sahip olması anlamına geliyor. P Zero ailesindeki tüm lastikler de bu doğrultuda tasarlanıyor. En gelişmiş premium otomobillere yönelik ‘Winter Sottozero 3’ yüksek performans sağlarken, yeni nesil SUV and CUV araçlar için ‘Scorpion Winter’, van ve pick-up araçlar için de ‘Carrier Winter’ sunuluyor.

YENİ E-TRON GT DAHİL OLMAK ÜZERE ELEKTRİKLİ AUDILER İÇİN DİĞER PIRELLI LASTİKLERİ

Pirelli’nin iş birliği yaptığı Audi, tamamı Pirelli kış lastikleriyle donatılmış bir elektrikli araç filosunu Cortina’ya getirdi. Audi A6, A7 ve Q5 şarj edilebilir hibrit araçların yanı sıra tam elektrikli e-tron, e-tron Sportback ve S versiyonu Cortina çevresindeki yollarda görülebiliyor. Pirelli ayrıca Audi’nin Dünya Kayak Şampiyonası sırasında 9 Şubat’ta prototipini tanıttığı sıfır emisyonlu ‘grand tourer’ modeli e-tron GT için Elect işaretli yaz ve kış lastikleri üretti. Elektrikli otomobillerin kendine has niteliklerini desteklemek için özel olarak tasarlanan bir teknolojiler paketini simgeleyen Elect, bu araçların muazzam tork kuvveti için anında kavrama, menzili maksimuma çıkarmak için düşük dönme direnci, sürüş konforu ve çevresel sürdürülebilirlik için de daha düşük gürültü seviyesi sağlıyor.

PIRELLI’NİN SOSYAL MEDYA KANALLARI DÜNYA ŞAMPİYONALARININ ATMOSFERİNİ YAŞATACAK

Dünya Kayak Şampiyonası bu yıl izleyicilere kapalı olarak düzenlenirken Pirelli, yarış atmosferini sosyal medya kanalları aracılığıyla spor meraklılarının ekranlarına getiriyor. Spor ve eğlence dünyasından yıldızlar, kayak şampiyonasına benzersiz bir bakış sunan kamera arkası turlarda Pirelli’nin sosyal takipçilerine eşlik edecek. Bisikletçi Ignazio Moser, Falzarego Geçidinden ulaşırken oyuncu Matilde Gioli, Misurina Gölünden bağlanacak ve bir başka oyuncu, Giulio Berruti ise Giau Geçidinin 30 keskin dönemecinden yayın yapacak. Pirelli, ayrıca sosyal medya kanallarında düzenlediği bir yarışmayı kazananlara resmi Cortina 2021 hatıra ürünleri ve Pirelli lastikleri gibi hediyeler verecek.