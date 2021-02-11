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11 Şub 2021 - 10:45- Gündem G: 11 Şub 2021 - 10:52

Denizli/Merkezefendi'de 2 ayrı bina mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Denizli/Merkezefendi'de 2 ayrı bina mahkemeden satılıktır

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Denizli, Merkezefendi, Sümer Mah., 4318 ada, 6 parsel sayılı 500 m²'lik taşınmaz, tapuda her ne kadar arsa vasıflı ise de, üzerinde iki adet esaslı bina ve eklentileri vardır. 17-18 yıllık olan bina, bodrum+zemin+3 katlı betonarme karkas tarzda yapılmış, önünde ve yanında eklentileri vardır. Bodrum katı müştemilat olup depo şeklinde kullanılmaktadır.

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11 Şub 2021 - 10:45 - Gündem

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