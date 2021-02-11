Adana Seyhan'da 75 m² 1+1 daire icradan satılık

Adanaİli Seyhan İlçesi Karalarbucağıyolubağlar mahallesi (Yenibaraj Mahallesi) 68045. Sokakta 6Kapı Nolu B.İrem Apartmanının bulunduğu yere rastlayan Kain Tapunun 2477 Ada, 31 Parselde kayıtlyı 556,00-m2 yüzölçümünde arsa üzerine inşa edilmiş 50/556 arsa paylı Zemin Kat1 nolu mesken vasıflı taşınmaz,1 Oda, Salon, 1 Hol, Antre, WcBanyo, Mutfak ve1 Adet Balkondan müteşekkilbürüt 75,00-m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmazın zemini seramik kaplıduvarlar saten boyatavan alçıpan asma tavan kartonpiyer kapılar panel Pencelereler PVc'dirtaşınmaz bu haliyle bir borçtan dolayı açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

DETAYLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...