Adanaİli Seyhan İlçesi Karalarbucağıyolubağlar mahallesi (Yenibaraj Mahallesi) 68045. Sokakta 6Kapı Nolu B.İrem Apartmanının bulunduğu yere rastlayan Kain Tapunun 2477 Ada, 31 Parselde kayıtlyı 556,00-m2 yüzölçümünde arsa üzerine inşa edilmiş 50/556 arsa paylı Zemin Kat1 nolu mesken vasıflı taşınmaz,1 Oda, Salon, 1 Hol, Antre, WcBanyo, Mutfak ve1 Adet Balkondan müteşekkilbürüt 75,00-m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmazın zemini seramik kaplıduvarlar saten boyatavan alçıpan asma tavan kartonpiyer kapılar panel Pencelereler PVc'dirtaşınmaz bu haliyle bir borçtan dolayı açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
11 Şub 2021 - 10:52- Gündem Güncelleme: 11 Şub 2021 - 10:55
Adana Seyhan'da 75 m² 1+1 daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Adana Seyhan'da 75 m² 1+1 daire icradan satılıktır
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.