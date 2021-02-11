Ellibeş, “Türkiye yapılamaz denilenleri yapmıştır, yine yapacaktır”

AKP i Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, önceki gün Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 52’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetimini ziyaret etti. Ellibeş, MHP Kurucusu Merhum Alparslan Türkeş’i rahmetle andıklarını belirterek, “MHP misyon ve vizyonu gereği Türk siyasi hayatımızda sıradan bir parti değildir. En kritik anlarda her türlü fedakarlığı yaparak, ülkesi ve milletine hizmet etmiştir” dedi. Cumhur İttifakı’nda hem yerelde hem de genelde mükkemmel bir uyumla Türkiye’yi yeni hedeflerine taşıyacağını ifade eden Ellibeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Uzay Teknolojisi çalışmaları hakkında da konuştu. Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100.yılına çok az bir süre kala Türkiye’nin uzay sanayisindeki yerini almak için gösterdiği çabaya dikkat çeken Ellibeş, şunları söyledi:

ON YILLIK YOL HARİTASI

“Sanayi Devrimi sonrası silah endüstrisindeki gelişmelerin önemi 1.Dünya Savaşı’nda ortaya çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra hızla bu alanda endüstriyel adımlar atılmıştır. Kara savaşlarının belirleyici faktörünün hava desteği olduğu gerçeğiyle sivil girişimciler yatırımlar yapmışsa da, milli çıkarlar söz konusu olduğu zaman yerli bir tarafgirlik gösterme becerisinden yoksun tek parti dönemi yöneticileri özellikle uçak ve savunma sanayi girişimlerinin önünü kesmiştir. 20. Yüzyılda Türkiye’nin kaçırdığı bir endüstriyle kurgulanan savaş stratejileri; 21. Yüzyılda AK Parti ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli teknoloji hamlesinin bir parçası olan ve başarısını Azerbaycan’ın Karabağ zaferinde gösteren İHA teknolojileri ile tartışılmaya başlanmıştır. 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı’nın 10 yıllık yol haritası kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 10 hedef, Türkiye’nin 20. yüzyılda kaçırdığı gelişmeler neticesinde ortaya çıkan teknolojik fetret devrinin 21. yüzyılda yaşanmaması adına atılan önemli adımlardan biridir.”

"HAYALLERİMİZ VAR"

“Türkiye’nin uzay yarışında yerini alması ve bu alanda da söz sahibi konuma gelmesi tıpkı İHA teknolojilerinde olduğu gibi uzay sanayiinde de yerli ve milli bir atılımla kısa zamanda gerçekleşeceği yadsınamaz bir gerçektir. Türkiye’nin bu tür hayaller kurmasından, gelişmesinden, büyümesinden rahatsızlık duyulmamalıdır. Bugün bu 10 hedefi küçümseyenlerin Türkiye’nin yapamaz denilen birçok şeyi son 19 yılda bir bir hayata geçirdiğini unutmamalıdır. Kıtaları birleştiren köprüler, Anadolu’yu Avrupa ile entegre hale getiren otoyollar, şehir hastaneleri, doğalgaz rezervlerinin keşfinin yanında savunma sanayiinde yerli ve milli kara ve hava araçları yaptık. Dünyanın en büyük havalimanlarından birini inşa ettik, Anadolu’da birçok şehirde yeni havaalanları kurduk. Türkiye yerli otomobil yapamaz diyenlerin karşısına elektrikli otomobilimiz TOGG’la çıktık. Hayal etmekten, hayallerimizin peşinden koşmaktan korkmamalıyız. Bolu Dağı tünelini 30 yılda bitiremeyip, patates deposu yapalım diyenlerin elbette bunları anlamasını beklemiyoruz. Ama özellikle gençlerimizin ülkesi ve milletine olan güvenini, gelecek hayallerini yok etmeyelim”.

İŞTE BELİRLENEN 10 HEDEF

1-) Milli Uzay Programı’ndaki ilk hedefi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmektir.

2-) Milli Uzay Programı’ndaki ikinci hedef, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmaktır.

3-) Milli Uzay Programı’nda üçüncü hedef, Türkiye’ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir.

4-) Dördüncü hedef, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmaktır.

5-) Beşinci hedef, ‘uzay havası ya da metorolojisi’ olarak tabir edilen alana yatırım yapmak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır.

6-) Altıncı hedef, Türkiye’yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır.

7-) Yedinci hedef, ülkemizde uzay sanayii ekonomi sistemini daha da geliştirmektir.

8-) Sekizinci hedef, ülkemizde bir uzay sanayisi geliştirme bölgesi kurmaktır.

9-) Dokuzuncu hedef, uzay sanayisinde etkin ve yetkin insan kaynağını geliştirmektir.

10-) Uzay Programı’ndaki onuncu hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir.