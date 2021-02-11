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11 Şub 2021 - 15:18- Spor G: 11 Şub 2021 - 15:20

A takımla genç takım maç yapacak
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18 Şubat Perşembe günü Afyon Afjetspor’u konuk edecek olan Kocaelispor’da maçın hazırlıkları sürüyor. Yeşil siyahlılar yarın (Cumartesi) U-19 takımı ile antrenman maçı yapacak. Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri’ndeki maç saat 13.00’te başlayacak. 
# Körfez

11 Şub 2021 - 15:18 - Spor

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