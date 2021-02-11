A takımla genç takım maç yapacak

18 Şubat Perşembe günü Afyon Afjetspor’u konuk edecek olan Kocaelispor’da maçın hazırlıkları sürüyor. Yeşil siyahlılar yarın (Cumartesi) U-19 takımı ile antrenman maçı yapacak. Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri’ndeki maç saat 13.00’te başlayacak.