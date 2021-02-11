Ramazan sol bek oynamak istemedi, kadro dışı kaldı

Kocaelispor’a bu sezon Samsunspor’dan transfer edilen Ramazan Çevik teknik ekibin raporu doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakıldı. Transferin son günü Hekimoğlu Trabzon’un transfer etmek istediği futbolcuKocaelispor’da süre bulma konusunda zorlanıyordu. Antalya kampında Mustafa Reşit Akçay’ın Ramazan’ı sol bekte oynatmayı düşündüğü, Ramazan’ın ise sol bekte oynamakta güçlük çekeceğini Akçay’a belirttiği biliniyordu. Ramazan’ın son dönemdeki isteksizliği de buna eklenince futbolcu kadro dışı bırakıldı.