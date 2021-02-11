Bahçecik Stadı’nda hummalı çalışma

Başiskele’de spora, sporcuya ve gençlere önem veren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçedeki amatör spor kulüplerine destek olmaya devam ediyor. Başiskele’de her tür spor etkinliğine imkan sunan Belediye Başkanı Özlü, kentteki spor yatırımlarına da destek veriyor. İlçenin güzide kulüplerinden Bahçecik Spor Kulübü için Başiskele Belediyesi tarafından geçen aylarda yapımına başlanan spor tesisindeki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Özlü’nün de yakından takip ettiği çalışmalarda binanın çatı kaplaması tamamlandı. Koronavirüs Salgını’na rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, modern tesisi yeni sezona hazır hale getirmeyi hedefliyor.