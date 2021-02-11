MÜSİAD Kocaeli'den genel başkan Abdurrahman Kaan'a ziyaret

Kocaeli Yönetimini İstanbul’daki MÜSİAD Genel merkezinde ağırlayan Abdurrahman Kaan, güncel ekonomik gelişmelerin yanı sıra Kocaeli’ndeki üretim alanları, projeler ve sanayi faaliyetleri hakkında şube yönetimi ile istişarelerde bulundu.

DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN

Daha Güçlü Bir Türkiye için atılan adımların bölgesel kalkınma odaklı atılması gerektiğini belirten Kaan, ‘Çok hızlı bir şekilde gelişen ve değişen dünya düzeninde bizlerin bu hıza ayak uydurması gerekiyor. MÜSİAD geniş teşkilat ağı ile anlık oluşan gelişmelerden mikro ve makro verileri toplayabiliyor. Bölgesel kalkınmada bu verilerin birlikte edinilebilmesi, büyük bir avantaj sağlıyor. Biz bu gelişmeler doğrultusunda gerekli raporlama ve planlarımızı yapıyor, ülkemiz menfaati için çalışan herkesle paylaşıyoruz. Bölgesel kalkınmayı başaran bir Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alma hedefine çok daha emin ve hızlı adımlarla gidecektir, biz buna inanıyoruz.’ diye belirtti.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren mesleki eğitim ile ilgili projelere destek verdiklerini belirten Kaan, ‘Şu an tüm dünyada, özellikle Kuzey Avrupa, Orta Avrupa olmak üzere Uzak Doğu’nun mesleki eğitimde nereye geldiğiyle alakalı çalışmalarımızı yaptık, bitirdik. Hedefimiz, artık meslek liselerini diğer liselerden daha cazip hale getirmek üzerinedir. Doğru bir eğitim modeliyle, ekonomimize en çok katkı yapacak kişilerin, meslek liselerinde yetişmiş kalifiye kişiler olduğunu düşünüyorum.” dedi.

GELENEKSEL TİCARET, YERİNİ TEKNOLOJİ TEMELLİ BİR TİCARET SİSTEMİNE BIRAKIYOR.

MÜSİAD Kocaeli Başkanı Kadir Şahin, 2020 yılı değerlendirmelerinde bulunarak, ‘Pandeminin çıkması ile birlikte ticaret ve üretim durma noktasına geldi. Bu durum sadece ülkemizde yaşanan bir olay olmamakla beraber dünya ticaretinin yön değiştirdiğinin bir göstergesi, geleneksel ticaret, yerini teknoloji temelli bir ticaret sistemine bırakıyor. Bizler ülkemizin kalkınması için bu değişikliğe ayak uydurmalı ve işletmelerimizi geliştirmeliyiz. İhracat temelli bir ekonomi sistemi oluşturabilmemiz için bu geliştirmelerin şart olduğunu belirtmek isterim. Bu gelişmeler doğrultusunda ve MÜSİAD öncülüğünde, Kocaeli’mizin markalaşma ve ihracat konusunda önemli adımlar atacağına inanıyorum.’ dedi.