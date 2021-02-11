VakıfBank’tan 5  milyar lira kâr

VakıfBank, yaptığı açıklamada, 2020 finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre, banka, 2020 yılında elde ettiği 6 milyar 439 milyon TL brüt karından 1 milyar 429 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 10 milyon TL net kar elde etti. VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, 2020’de toplam 699 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı.

MİLLİ EKONOMİ

Banka, nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye toplam 523 milyar TL destek sağladı. 2020 yılında elde ettiği brüt karından ilave 220 milyon TL serbest karşılık ayıran banka, toplam serbest karşılıklarını ise 1 milyar 72 milyon TL’ye yükseltti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ekonomide ve sosyal hayatta alışkanlıkların değiştiği salgın döneminde de VakıfBank ailesi olarak müşterilerinin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizdi.