Kaza, Kartepe Emekevler Mahallesi D-100 karayolunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 H 5902 plakalı Ford marka otomobilin sürücüsü Sezer Şeker, trafik ışıklarında duran araçları geç fark etti. Işıklara yaklaştığı sırada duramayan sürücü Şeker, 67 BA 023 plakalı Mercedes marka dorseli tıra arkadan çarptı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tırın altında sıkışan Sezer Şeker, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı. Kaza sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şeker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Şeker’in cansız bedeni ise memleketi Sakarya’ya getirildi. Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesindeki evinin bahçesinde kılınan cenaze namazı sonrasında Serdivan Yazlık Şeker Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
11 Şub 2021 - 15:24- Asayiş Güncelleme: 11 Şub 2021 - 15:26
Kocaeli’deki kazada ölen sürücü Sakarya’da toprağa verildi
Kartepe'de trafik ışıklarında bekleyen araçları geç fark eden ve dorseli tıra arakadan çarparak hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Sakarya’da toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.