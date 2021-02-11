Kaza, Kartepe Emekevler Mahallesi D-100 karayolunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 H 5902 plakalı Ford marka otomobilin sürücüsü Sezer Şeker, trafik ışıklarında duran araçları geç fark etti. Işıklara yaklaştığı sırada duramayan sürücü Şeker, 67 BA 023 plakalı Mercedes marka dorseli tıra arkadan çarptı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tırın altında sıkışan Sezer Şeker, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı. Kaza sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şeker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Şeker’in cansız bedeni ise memleketi Sakarya’ya getirildi. Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesindeki evinin bahçesinde kılınan cenaze namazı sonrasında Serdivan Yazlık Şeker Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.