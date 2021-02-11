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11 Şub 2021 - 15:26- Ekonomi G: 11 Şub 2021 - 15:28

Zeytinoğlu, işsizlik  oranını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı işsizlik oranını değerlendirdi.
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 Zeytinoğlu, “Kasım ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0.4 puan gerileyerek yüzde 12.9 oldu. Ekim ayında ise bu oran yüzde 12.7 idi.” dedi. Zeytinoğlu, 2020 yılı kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre istihdam edilenlerin 1 milyon 103 bin kişi azaldığını söyleyerek, “Toplam istihdam 2019’un aynı döneminde 28 milyon 169 bin kişi iken 2020 yılında 27 milyon 66 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da kasım ayında 2.7 puan azalarak yüzde 42.9 olarak gerçekleşti.” açıklamasında bulundu. 

İNŞAAT SEKTÖRÜ 

Zeytinoğlu, artan nüfus ve çalışan sayısının dikkate alınarak, istihdamın arttırılmasına yönelik atılabilecek adımların önemine dikkat çekti. “Kasım ayında, çalışabilir nüfusun da 1.2 milyon kişi artmasına rağmen, işgücüne katılanların sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 406 bin kişi azalmış, işgücüne katılma oranı da yüzde 49.3’e düşmüştür.” dedi. Zeytinoğlu, kasım ayında, tarım sektöründe 361 bin kişi, sanayi sektöründe 91 bin kişi, hizmet sektöründe 751 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 101 kişi istihdam artışı olduğunu söyledi.

11 Şub 2021 - 15:26 - Ekonomi

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